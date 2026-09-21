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Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России председателю правления ВТБ Андрею Костину.

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