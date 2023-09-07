Парламентская г...
Парламентская газета

1 112 подписчиков

Минэкономразвития скоординирует международные связи регионов РФ

Минэкономразвития скоординирует международные связи регионов РФ

Минэкономразвития получит полномочия по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления.

