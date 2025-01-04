Рязанский нефтезавод должны удалить с Яндекс.Карт

АЖ

Александр Жигилий

Это полная чушь в мозгах тех, кто это требует от Яндекса! Почему? Да во первых потому, что этим снимкам не один день, месяц и год как минимум(скинуть себе в комп мог кто угодно и давно)! Во вторых, целеуказание по заверению Кремля вводят специалисты НАТО, а значит они постоянно их наблюдают, обрабатывают, хранят, помимо какого то Яндекса, а со своих спутников-шпионов, а там намного точнее и вернее! А те, кто требуют это от Яндекса не очень далеко смотрят и понимают суть вещей!!!