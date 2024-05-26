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Михаил Чаплыга: Байден признался, что угрожал натоизировать всю Европу

Михаил Чаплыга: Байден признался, что угрожал натоизировать всю Европу

Байден откровенничает. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы.

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