Михаил Чаплыга: Байден признался, что угрожал натоизировать всю Европу

Байден откровенничает. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы.
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