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Иран отреагировал на новость о смерти сенатора Грэма

Иран отреагировал на новость о смерти сенатора Грэма

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не будет скорбеть в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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