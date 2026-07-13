Иран отреагировал на новость о смерти сенатора Грэма

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никто не будет скорбеть в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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