Два последних корпуса в составе ЖК в районе Щербинка достроят в 2025 году

В Новой Москве ведется строительство двух корпусов, которые планируется сдать в 2025 году — уже завершены монолитные, кладочные и фасадные работы, окончено устройство кровли, здания подключены к инженерным сетям.
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