Липецкая область сохраняет темпы инвестиций: почти 50 млрд рублей в начале 2025

С января по март 2025 года объём инвестиций в основной капитал Липецкой области достиг 49,8 миллиардов рублей, что значительно превышает показатель прошлого года — около 41,6 миллиарда рублей за аналогичный период.
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