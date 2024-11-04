РИА Новости: солдат ВСУ обрадовался поделившимся с ним водой российским военным

Оставшийся без воды и еды украинский солдат обрадовался появлению в своем окопе российских военных. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 255 мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным "Аю".
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