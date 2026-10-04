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Царьград

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В Екатеринбурге водитель на руках перенес пешехода с тростью через дорогу

В Екатеринбурге водитель на руках перенес пешехода с тростью через дорогу

В Екатеринбурге водитель вышел из машины на регулируемом пешеходном переходе и перенес на руках мужчину с тростью, который не успел перейти дорогу за время разрешающего сигнала светофора.

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