Состоялся релиз пошаговой тактики о волшебниках-оперативниках Tactical Breach Wizards...

Состоялся релиз пошаговой тактики о волшебниках-оперативниках Tactical Breach WizardsTactical Breach Wizards – это небольшая, но невероятно захватывающая пошаговая тактическая стратегия, в которой вам предстоит взять под контроль команду из волшебников-оперативников и приступить к зачистке различных помещений.
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