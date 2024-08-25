Состоялся релиз пошаговой тактики о волшебниках-оперативниках Tactical Breach Wizards...

Состоялся релиз пошаговой тактики о волшебниках-оперативниках Tactical Breach WizardsTactical Breach Wizards – это небольшая, но невероятно захватывающая пошаговая тактическая стратегия, в которой вам предстоит взять под контроль команду из волшебников-оперативников и приступить к зачистке различных помещений.