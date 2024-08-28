Выплаченное — сверить: в РФ могут изменить правила назначения детских пособий

В Минтруде предложили изменить правила назначения единого пособия при рождении очередного ребенка. Чтобы исключить необоснованные отказы в предоставлении выплаты на младенца, власти хотят назначать ее без комплексной проверки нуждаемости, если семья уже получает пособия на старших детей.
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