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Под Смоленском прокуратура обязала администрацию выплатить долги за электроэнергию

Под Смоленском прокуратура обязала администрацию выплатить долги за электроэнергию

Задолженность составила более 100 тысяч рублей. Работники прокуратуры Духовщинского района установили, что у администрации сельского поселения имеется просроченная задолженность за поставленную электрическую энергию в размере более 100 тысяч рублей.

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