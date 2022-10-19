Под Смоленском прокуратура обязала администрацию выплатить долги за электроэнергию

Задолженность составила более 100 тысяч рублей. Работники прокуратуры Духовщинского района установили, что у администрации сельского поселения имеется просроченная задолженность за поставленную электрическую энергию в размере более 100 тысяч рублей.
Задолженность составила более 100 тысяч рублей. Работники прокуратуры Духовщинского района установили, что у администрации сельского поселения имеется просроченная задолженность за поставленную электрическую энергию в размере более 100 тысяч рублей.
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