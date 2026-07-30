Более 130 беспилотников сбили за прошедшие сутки в Курской области

За прошедшие сутки в Курской области сбили 134 беспилотника ВСУ. Об этом свидетельствуют данные из сводки об оперативной обстановке в регионе от губернатора Александра Хинштейна, которую он опубликовал в мессенджере «Макс».
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