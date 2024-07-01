Пентагон запретил своим пилотам в Германии носить военную форму за пределами авиабаз

Американцы ограничили ношение формы для своих пилотов, объяснив это "мерами предосторожности".Руководство авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной на западе Германии запретило боевым пилотам 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за пределами своей части, обязав лётчиков добираться до места службы в гражданской одежде.