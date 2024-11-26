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Дикий Юг - Природа Юга России

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Психолог Вероника Степанова заявила, что всю жизнь по ночам общается с покойниками

Психолог Вероника Степанова заявила, что всю жизнь по ночам общается с покойниками

Фото: vk / Вероника Степанова Новости дня за сегодня сообщают о том, что известная психолог и блогер Вероника Степанов рассказала в своем блокеге, что в течение всей своей сознательной жизни  ощущает уникальное взаимодействие с теми, кто покинул этот мир.

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