В Петербурге покажут пять знаковых спектаклей театра "Практика"

Компания "Афиша" проведет большие гастроли московского театра "Практика" в Санкт-Петербурге. С 26 февраля по 10 марта на реконструированной площадке Левашовского хлебозавода в Санкт-Петербурге покажут 5 знаковых спектаклей московского театра "Практика", сообщили в компании "Афиша", которая является организатором гастролей столичной труппы.