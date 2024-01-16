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В Петербурге покажут пять знаковых спектаклей театра "Практика"

В Петербурге покажут пять знаковых спектаклей театра "Практика"

Компания "Афиша" проведет большие гастроли московского театра "Практика" в Санкт-Петербурге. С 26 февраля по 10 марта на реконструированной площадке Левашовского хлебозавода в Санкт-Петербурге покажут 5 знаковых спектаклей московского театра "Практика", сообщили в компании "Афиша", которая является организатором гастролей столичной труппы.

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