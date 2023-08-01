Военное обозрение

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Президент Боливии подал запрос на вступление страны в БРИКС, боливийская делегация посетит саммит в ЮАР

Президент Боливии подал запрос на вступление страны в БРИКС, боливийская делегация посетит саммит в ЮАР

Число желающих вступить в международную организацию БРИКС продолжает расти. Если ещё несколько лет назад по поводу жизнеспособности этого экономического конгломерата у многих экспертов возникали сомнения, то теперь совершенно иная ситуация.

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