В Челябинске подростки устроили драку с поножовщиной

В Челябинске подростки устроили разборки с поножовщиной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне около 10 часов вечера возле клуба «Галактике развлечений» на Комсомольском проспекте.
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