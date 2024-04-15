Глава МЧС Куренков вновь прибыл в Орск для контроля выполнения решений по паводку

Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск. Министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению, а также оценит работу комиссий по оценке ущерба от стихии, пишет РИА Новости.
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