Bethesda признала, что разработчики чинят Starfield медленнее моддеров, но на это ест...

Bethesda признала, что разработчики чинят Starfield медленнее моддеров, но на это есть причинаПока разработчики из Bethesda Game Studios только готовятся перейти к регулярному выпуску обновлений для Starfield, фанаты недоумевают, почему моддеры справляются с задачей по исправлению амбициозной космической RPG быстрее её создателей.
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