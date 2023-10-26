Палестинские арабы или евреи Израиля – нелегкий выбор России

Современное реноме Израиля – это типичный продукт западного социального инжиниринга. Десятки фильмов, книг и километры репортерской работы превратили евреев в настоящих героев, борцов за собственную независимость.
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