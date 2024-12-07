Греф заявил, что запасы "матрасно-подушечных" денег находятся на исторически низком уровне.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Запасы "матрасно-подушечных" денег сократились до исторически низкого уровня, люди рационально несут деньги на депозиты и конвертируют валютные сбережения, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора в пятницу.
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