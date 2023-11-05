Собака получила травмы после поездки на крыше автомобиля

По информации, размещенной в Telegram-канале жителей района «Комендантский проспект», вечером 30 октября в одном из дворов нетрезвые хозяева собаки породы Шпиц решили организовать питомцу поездку с «ветерком» на крыше автомобиля Opel Astra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии