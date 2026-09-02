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Не стало народной артистки Удмуртии Людмилы Мининой

Не стало народной артистки Удмуртии Людмилы Мининой

Ижевск. Удмуртия. Скончалась народная артистка Удмуртии Людмила Минина. Об этом сообщили в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.

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