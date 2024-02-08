Слоеный стиль нового жилого комплекса в Ливане

Швейцарская архитектурная компания Herzog & de Meuron закончила первый проект в Бейруте, Ливан. Beirut terraces это современное жилое здание высотой 119 м выполненное в слоеном стиле в виде неравномерных террас.
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