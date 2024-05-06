В Якутии благодаря инспекторам ДПС не допущено распространение огня с горящего гаража на жилой дом

Ранним утром 1 мая в городе Якутске инспекторы ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) лейтенант полиции Арнольд Григорьев и младший лейтенант полиции Анатолий Сивцев в ходе патрулирования заметили клубы дыма над частным домовладением на улице Ильменской.