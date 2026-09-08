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«Абсолют Страхование» запускает полисы для защиты автомобилей от атак БПЛА

«Абсолют Страхование» запускает полисы для защиты автомобилей от атак БПЛА

Компания «Абсолют Страхование» запускает коробочный продукт для защиты автомобилей от повреждений в результате атак беспилотников.

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