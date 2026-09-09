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Крупнейшие продуктовые ритейлеры РФ стали экономить на развитии

Крупнейшие продуктовые ритейлеры РФ стали экономить на развитии

www.globallookpress.com/Markus Scholz Российские продуктовые сети начали сокращать вложения в открытие новых магазинов и развитие инфраструктуры.

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