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Днище пробито:Незаменимые специалисты стали получать гражданство РФ прямо в тюрьме, отбывая наказание

Днище пробито:Незаменимые специалисты стали получать гражданство РФ прямо в тюрьме, отбывая наказание

Друзья, таких новостей у меня для вас ещё не было. Уверен вы так же искренне порадуетесь как и я. Новость короткая, но очень ёмкая Тут «Коммерсант» поделился просто шикарной информацией, открывающей необъятные перспективы для тех иностранцев, кто хочет получить гражданство РФ.

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Комментарии
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Гулька
В УФСИН Самары вообще нормальные люди работают?
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33 мин.
Леопольд Счастливый
а жопе это не дано!
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19 мин.
Леопольд Счастливый
в нынешней россии долбоебов , как тараканов в сраной хате!
Ответить
18 мин.

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