Днище пробито:Незаменимые специалисты стали получать гражданство РФ прямо в тюрьме, отбывая наказание

Друзья, таких новостей у меня для вас ещё не было. Уверен вы так же искренне порадуетесь как и я. Новость короткая, но очень ёмкая Тут «Коммерсант» поделился просто шикарной информацией, открывающей необъятные перспективы для тех иностранцев, кто хочет получить гражданство РФ.