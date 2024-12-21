Днище пробито:Незаменимые специалисты стали получать гражданство РФ прямо в тюрьме, отбывая наказание

Друзья, таких новостей у меня для вас ещё не было. Уверен вы так же искренне порадуетесь как и я. Новость короткая, но очень ёмкая Тут «Коммерсант» поделился просто шикарной информацией, открывающей необъятные перспективы для тех иностранцев, кто хочет получить гражданство РФ.
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