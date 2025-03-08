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Несекретные материалы

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Бойтесь преклоняющихся перед американским традиционализмом

Как и опасался, часть наших традиционалистов скатывается в подобострастие перед американским реднековским традиционализмом с пепельным крестом на лбу — вот, мол, у них там настоящий традиционализм, они не боятся выставлять кресты и чаще ходят в церкви, не то что в нашей «постсовковой азиатщине».

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