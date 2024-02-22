В США рухнули цены на газ

Уже почти год американские производители природного газа резко тормозят добычу из-за падения цен. Но за счет нефтяных компаний, добывающих газ в качестве побочного продукта нефти, поставки газа достигли рекордных уровней.
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