В Москве намерены подготовить договор о безопасности с Минском к декабрю

Договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией планируется подготовить к 25-летию подписания союзного договора, которое будет 8 декабря, сообщил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
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