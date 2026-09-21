Politico: Россия увеличивает производство «Гераней» на 78%

Россия планирует увеличить производство ударных дронов типа «Герань» примерно на 28 тысяч единиц в год за счёт расширения завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане.
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