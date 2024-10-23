НИУ МГСУ вошёл в ТОП 200 вузов стран БРИКС

Ассоциация составителей рейтингов подготовила первую пилотную версию рейтинга вузов стран БРИКС. В итоговый список вошли 600 учебных заведений из десяти государств содружества: Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.
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