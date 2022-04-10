Девять полезных советов как выращивать и пересаживать Долларовое дерево Замиокулькас. Выращивание и пересадка Замиокулькаса. Долларовое дерево уход...

Здравствуйте мои дорогие читатели, гости и подписчики моего канала. В этой статье я дам вам 9 полезных советов по выращиванию замиокулькаса или как его еще называют в народе долларового дерева и покажу вам как правильно пересаживать это растение.
Здравствуйте мои дорогие читатели, гости и подписчики моего канала. В этой статье я дам вам 9 полезных советов по выращиванию замиокулькаса или как его еще называют в народе долларового дерева и покажу вам как правильно пересаживать это растение.
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