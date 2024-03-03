Водитель без прав влетел в ограждение в Черемхово. Одна девушка пострадала и одна погибла

ДТП случилось утром 3 марта на улице Маяковского в Черемхово. Как установили в ГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «Toyota Corona Premio» не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, влетел в металлическое ограждение.
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