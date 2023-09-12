ФАБ-1500 начали сеять панику среди украинцев.В сообщениях о мощных российских ударах прошлой ночью по инфраструктуре дунайских портов Килия и Рени в Одесской области, а также по военным объектам в Киеве и Бериславе на правобережье Херсонской области, прозвучала одна очень важная деталь: для ударов использовались не только ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», но и авиабомбы ФАБ-1500.
Россия применила в ударах по Украине катастрофическую для ВСУ полуторатонную бомбу
Комментарии
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Н
НС
Читал: в Афганистане наши применяли "противолинкорные" старые бомбы весом взрывчатки примерно 3т. и очень толстыми стенками - такая бомба заглублялась в скалу и только после этого рвалась. Рельеф местности менялся до полной неузнаваемости. Также надо шире применять ОДАБ, в том числе и самые мощные. и пора бы и ТЯО расчехлить. Как известно "Если враг не сдаётся - его уничтожают".
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21 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия сразу предупреждала : НАТе на русских землях не быть...Однако тупоголовые все-таки решили туда полезть...Не поняли слова - пусть подыхают под ФАБ 1500! Скоро бесы поймут , что там им трудно выжить.
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20 час.
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