Россия применила в ударах по Украине катастрофическую для ВСУ полуторатонную бомбу

Н

НС

Читал: в Афганистане наши применяли "противолинкорные" старые бомбы весом взрывчатки примерно 3т. и очень толстыми стенками - такая бомба заглублялась в скалу и только после этого рвалась. Рельеф местности менялся до полной неузнаваемости. Также надо шире применять ОДАБ, в том числе и самые мощные. и пора бы и ТЯО расчехлить. Как известно "Если враг не сдаётся - его уничтожают".