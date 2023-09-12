Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    нех с милохиными договариваться.Про работу госуда...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    А это Ростик Ищенко,бывший хохол, вроде адекватный человек а тут такую хрень написал. Ну не будет хохлов,будут поляки...А кровь она из Ро...
  • Владимир Акулов
    Россия  сразу  предупреждала  : НАТе  на  русских  землях  не  быть...Однако  тупоголовые  все-таки  решили  туда  по...Россия применила ...

Россия применила в ударах по Украине катастрофическую для ВСУ полуторатонную бомбу

Россия применила в ударах по Украине катастрофическую для ВСУ полуторатонную бомбу

ФАБ-1500 начали сеять панику среди украинцев.В сообщениях о мощных российских ударах прошлой ночью по инфраструктуре дунайских портов Килия и Рени в Одесской области, а также по военным объектам в Киеве и Бериславе на правобережье Херсонской области, прозвучала одна очень важная деталь: для ударов использовались не только ракеты Х-101 и беспилотники «Герань», но и авиабомбы ФАБ-1500.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
Читал: в Афганистане наши применяли &quot;противолинкорные&quot; старые бомбы весом взрывчатки примерно 3т. и очень толстыми стенками - такая бомба заглублялась в скалу и только после этого рвалась. Рельеф местности менялся до полной неузнаваемости.  Также надо шире применять ОДАБ, в том числе и самые мощные.  и пора бы и ТЯО расчехлить. Как известно &quot;Если враг не сдаётся - его уничтожают&quot;.
Ответить
21 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия  сразу  предупреждала  : НАТе  на  русских  землях  не  быть...Однако  тупоголовые  все-таки  решили  туда  полезть...Не  поняли  слова  - пусть  подыхают  под ФАБ 1500! Скоро  бесы   поймут  ,  что  там  им    трудно  выжить.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх