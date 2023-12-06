Почему Александра Невского объявили святым

В историю нашей страны этот полководец вошел как великий воин и искусный дипломат.фото: vk.com--> 6 декабря Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского – он был погребен ровно 760 лет назад.
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