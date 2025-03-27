Чемезов: Россия воюет с хорошо оснащенным противником

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт» сказал, что РФ ведет борьбу с хорошо оснащенным противником, и призвал отказаться от пренебрежительного отношения к западной технике.
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