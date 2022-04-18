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«Церковь Сатаны» в США выразила поддержку Украине

«Церковь Сатаны» в США выразила поддержку Украине

Подобное соединяется с подобным. Можно только порадоваться за свидомитов и укро-националистов. *Американские сатанисты заверили Куив в своей поддержке и разместили на своей странице флаг Украины, украшенный гербом сатанистов и надписью «Мы за мир».

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