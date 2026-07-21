Экономист Проценко назвала причины роста цен на нефть: конфликт США и Ирана перестал быть локальным

Эскалация на Ближнем Востоке толкает нефть вверх МОСКВА, 20 июля, ФедералПресс. Мировые цены на нефть демонстрируют резкий рост на фоне перерастания конфликта между США и Ираном в полномасштабную угрозу для транзита энергоресурсов.