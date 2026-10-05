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«Ауди» представила ливрею, вдохновленную культурой перанакан, для Гран-при Сингапура

Команда «Ауди» выступит на Гран-при Сингапура в новой ливрее. Боковые понтоны и заднее антикрыло украшены орнаментом, отсылающим к культуре перанакан – потомков китайских иммигрантов, поселившихся на полуострове Малакка и, в частности, в Сингапуре.

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