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Аргументы недели

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В Москве такси вылетело на тротуар из-за самокатчика-нарушителя

В Москве такси вылетело на тротуар из-за самокатчика-нарушителя

На востоке Москвы электросамокатчик устроил массовую аварию и спокойно укатил прочь. Таксисту, который пытался его не убить, теперь самому грозят разбирательства — инспекторы признали виноватым именно водителя.

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