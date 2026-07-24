В Москве такси вылетело на тротуар из-за самокатчика-нарушителя

На востоке Москвы электросамокатчик устроил массовую аварию и спокойно укатил прочь. Таксисту, который пытался его не убить, теперь самому грозят разбирательства — инспекторы признали виноватым именно водителя.
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