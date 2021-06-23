Закон и Порядок

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ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму в годы Великой Отечественной

ФСБ рассекретила документы об экспериментах нацистских врачей в Крыму в годы Великой Отечественной

Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами – у людей вырезали почки и сосуды, выкачивали кровь для раненных немецких военных.

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