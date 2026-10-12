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Панкратов-Черный вспомнил предсказание Глобы о гибели в один день с Тальковым

Панкратов-Черный вспомнил предсказание Глобы о гибели в один день с Тальковым

Народный артист России Александр Панкратов-Черный в эфире ток-шоу НТВ «Звезды сошлись» рассказал, как астролог Павел Глоба предсказал ему гибель в один час и один день с другом — певцом Игорем Тальковым.

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