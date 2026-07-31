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Психотерапевты рассказали об одной проблеме россиян после летних корпоративов

Психотерапевты рассказали об одной проблеме россиян после летних корпоративов

Психотерапевты рассказали об одной проблеме россиян после летних корпоративов. Как стало известно Telegram-каналу Shot, специалисты отметили, что случайный секс с коллегой на мероприятии может привести к депрессии.

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