Удар по фигуре: как не набрать лишний вес в отпуске, где все включено

В России 24 процента взрослых страдают ожирением, а еще у 40 процентов есть лишний вес. К такому выводу пришли эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.
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