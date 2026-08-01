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Парламентская газета

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Удар по фигуре: как не набрать лишний вес в отпуске, где все включено

Удар по фигуре: как не набрать лишний вес в отпуске, где все включено

В России 24 процента взрослых страдают ожирением, а еще у 40 процентов есть лишний вес. К такому выводу пришли эксперты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.

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