Без единого желтого листика: как сохранить цветы в период новогодних отпусков

Вы планируете уехать на отдых или командировку, но беспокоитесь о том, как сохранить домашние растения в ваше отсутствие? Нет возможности доверить их друзьям или соседям? Не волнуйтесь! Существует множество проверенных способов, как поддерживать ваши зеленые питомцы в хорошем состоянии, даже будучи вдали от дома.