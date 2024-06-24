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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кюмпер принимал душ, когда узнал об обмене из «Вашингтона». Голкиперу о переходе сообщила жена

Голкипера обменяли в «Лос-Анджелес» из «Кэпиталс». Кюмпер провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

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