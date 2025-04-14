Лазейка в десктопной версии WhatsApp позволяет мошенникам атаковать россиян

Злоумышленник может отправить через WhatsApp* вредоносное программное обеспечение как безопасный документ или картинку, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.